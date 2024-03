Setki nowych miejsc pracy pod Wrocławiem. Powstanie kolejna hala magazynowo-produkcyjna. Szukasz pracy?

Setki nowych miejsc pracy pod Wrocławiem. Kiedy?

Na 50-hektarowym terenie GLP Wrocław V Logistics Centre powstaje docelowo prawie 240 tys. powierzchni magazynowej i produkcyjnej. Budowa kolejnych 66 tys. planowana jest jeszcze w tym roku i zakończy w 2025 r. Oznacza to pojawienie się co najmniej kilkuset nowych miejsc pracy . Jakich?

Trwa rekrutacja u ostatniego z najemców hali

Ostatnim najemcą parku logistyczno-produkcyjnego w Magnicach został natomiast Static Control. To producent i dostawca materiałów eksploatacyjnych do drukarek, m.in. kartridżów i tonerów. Wynajął on ostatnie ponad 7 tys. mkw. powierzchni. Jak udało nam się dowiedzieć, firma nadal prowadzi rekrutację na stanowiska związane m.in. z logistyką i działem technicznym. Można znaleźć je na popularnym portalu pracuj.pl lub skontaktować się z firmą bezpośrednio, za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na jej stronie.