Nowa inwestycja mieszkaniowa w centrum Wrocławia. Zobacz, jak będą wyglądać Ogrody Staromiejskie

W samym centrum Wrocławia przy ul. Stawowej 10 mają powstać nowoczesne budynki mieszkalne. Ogrody Staromiejskie maja składać się z trzech budynków , z których jeden to historyczna kamienica w rewitalizacji, a dwa pozostałe to zupełnie nowe budynki. Łącznie powstanie tam 66 mieszkań o powierzchni od 25 do 121 m kw.

Ogrody Staromiejskie zazielenią centrum Wrocławia

Ruszyła sprzedaż mieszkań w Ogrodach Staromiejskich

Do oferty Apsys trafiło 66 apartamentów o powierzchni od 25 do 120 mkw. Do części lokali przewidziano balkony, portfenetry i prywatne ogródki, inne będą miały prywatne tarasy na dachu. Dodatkowym atutem jest atrakcyjna wysokość wybranych mieszkań oraz ich nasłonecznienie. Budynki będą miały od 5 do 7 kondygnacji. We wszystkich planowane są windy. Przewidziano również pomieszczenie do przechowywania rowerów, stojaki oraz miejsce do mycia jednośladów.