Kilkanaście nowych linii tramwajowych we Wrocławiu. Gdzie powstaną? Na te osiedla tramwaje dotrą najszybciej

W programie wyborczym Jacka Sutryka mogliśmy przeczytać, że w najbliższych latach utworzone zostaną jeszcze nowe trasy tramwajowe na:

Klecinę,

Muchobór Wielki,

wzdłuż ul. Borowskiej.

Była także wzmianka o rozpoczęciu realizacji tras na Psie Pole i przez Gajowice na Oporów. W trakcie kadencji prezydenta mają być gotowe projekty nowych linii: do Księża Wielkiego oraz do wsi Wysoka, prowadzącej przez Ołtaszyn. Niektóre z pomysłów nie są nowe. Już w 2015 roku ówczesny magistrat zapowiadał wykonanie tras tramwajowych na Psie Pole i Jagodno. Miało to nastąpić do 2024. Wtedy mówiono o tej dacie jako "wariant optymistyczny". Ale niedawno znowu padły konkretne, nowe terminy. Zostały umieszczone na oficjalnym portalu informacyjnym gminy Wrocław. Czy tym razem uda się ich dotrzymać?