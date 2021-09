Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2021. Co się będzie działo we Wrocławiu?

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2021 we Wrocławiu

Klinika Rowerowa

To wydarzenie z pewnością zainteresuje mieszkańców, którzy mają rowery w stanie wymagającym opinii eksperta. Przez cały Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu wrocławscy rowerzyści będą mogli dokonać bezpłatnego przeglądu roweru, razem z regulacją i smarowaniem części. Na przegląd trzeba się zapisać, a następnie przyjechać rowerem do Złotnickiego Centrum Spotkań przy ul. Wielkopolskiej 7 lub Centrum Integracji Mieszkańców przy ul. Traugutta 81. Tam także będzie można oddać swój stary nieużywany rower - pod okiem fachowców dostanie drugie życie i trafi do młodzieży z rodzin, które zmagają się z trudnościami (podobnie jak 20 jednośladów pochodzących z biura rzeczy znalezionych, po które właściciele się nie zgłosili).

22 września - podróż MPK bez biletu

Dzień bez Samochodu przypadający 22 września jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych dni w całej kampanii. Ostatniego dnia Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (środa, 22 września) wszyscy pasażerowie korzystający z autobusów i tramwajów MPK we Wrocławiu nie będą musieli kasować biletów..