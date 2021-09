Zmiana operatora numeru 998. Już nie dodzwonisz się bezpośrednio na straż pożarną

Numer 998 będzie nadal działał, zmieni się natomiast miejsce odbioru zgłoszenia. W województwie dolnośląskim będzie to Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu. Dzięki temu, że informacja od razu trafi do operatów numerów alarmowych w CPR, możliwe będzie jednoczesne powiadomienie o zdarzeniu wszystkich właściwych służb. Przypomnijmy, że identyczne przełączenie we Wrocławiu miało miejsce 6 grudnia 2018 i dotyczyło numeru 997.

Sprawniejsze przyjmowanie zgłoszeń

- Otrzymujemy bezpośrednio sporo fałszywych zgłoszeń lub takich, którymi straż pożarna się nie zajmuje. Przełączenie numeru 998 do CPR we Wrocławiu to ułatwienie dla strażaków. Teraz część zdarzeń będzie filtrowane przez operatora numeru 112 i będziemy informowani tylko o tych przeznaczonych dla straży pożarnej - mówi Tomasz Szwajnos, oficer prasowy Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

O ułatwieniu dla strażaków, jak i dla mieszkańców, mówi także urząd wojewódzki. Informuje, że nie powinno być problemów z obsługą innych miast przez wrocławskie CPR.