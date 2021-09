We wrześniu ruszaj na wrzosowisko. Dolny Śląsk ma najpiękniejsze wrzosowiska [ZOBACZ ZDJĘCIA]

Na dolnośląskie wrzosowiska warto wyruszyć właśnie teraz! Druga dekada września to ten moment, gdy wrzosy są w pełnym rozkwicie. Gdzie jest ich najwięcej na Dolnym Śląsku?

Najwięcej wrzosów rośnie w Przemkowskim Parku Krajobrazowym. W ramach programu Natura 2000, utworzono tutaj Specjalny Obszar Ochronny „Wrzosowisko Przemkowskie”. Teren ten zajmuje ponad 6500 ha powierzchni! Oczywiście fantastyczne wrzosowiska można znaleźć także poza nim, na terenie całego parku krajobrazowego.

Piękne wrzosowiska powstały na terenie dawnego poligonu przemkowskiego i są otoczone fantastycznymi borami sosnowymi. Wśród wrzosowisk występują także ruchome wydmy i piaszczyste skarpy, m.in. na terenie Pustyni Kozłowskiej. Wrzosowiska znajdujące się na południe od Przemkowa zagrożone są sukcesywnym zarastaniem. Część obszarów, które wcześniej były dużymi śródleśnymi terenami odsłoniętymi, zostało już zarośniętych. Wśród drzew dochodzi do stopniowego zaniku wrzosowisk. Dlatego leśnicy i pracownicy parku krajobrazowego dbają o to, by wrzosowiska były regularnie wykaszane. Na wykoszonym terenie, wrzosy bardzo szybko odrastają i dominują nad inną roślinnością, która bez koszenia, mogłaby doprowadzać do stopniowego zarośnięcia wrzosowiska. To tak zwana czynna ochrona wrzosowisk.