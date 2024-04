Jacek Sutryk spotyka się z mieszkańcami, a wokół... sami urzędnicy! Udają tłum i rozmówców czy są tam prywatnie?

A może osoby zatrudnione w magistracie, które przecież bezpośrednio podlegają Jackowi Sutrykowi, otrzymały nakaz pojawiania się na takich spotkaniach? Zapytaliśmy o to jednego z nich.

- Na spotkanie z prezydentem przyjechałem prywatnie, po godzinach pracy. Jestem mieszkańcem Wrocławia i mam prawo wziąć udział w takim wydarzeniu. Można tu spotkać wiele fantastycznych osób i poznać ich zdanie, co może nam pomóc w zarządzaniu miastem. Poza tym, prezydent nie jest alfą i omegą. Jeśli w rozmowie z mieszkańcami będę mógł mu pomóc w kwestii merytorycznej, zrobię to i nie jest to moja dodatkowa praca - mówi "Gazecie Wrocławskiej" pracownik miejskiej spółki.