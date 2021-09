Ćwiczenia wojskowe 2021. Kolejni wrocławianie otrzymują powołania. Czy można odmówić?

W ostatnim miesiącu wiele osób dostało wezwanie do stawienia się na ćwiczenia wojskowe, ale okazuje się, że część z nich będzie odwołana.

- Duża część ćwiczeń została właśnie odwołana albo ograniczona. Ćwiczenia zgodnie z rozkazem szefa Sztabu Generalnego zostały ograniczone wyłącznie do szczególnie ważnych stanowisk. To dowódcy jednostek decydują, które stanowiska muszą być zapełnione, natomiast pozostałe karty powołania będą unieważnione - Major Pawul Tytus rzecznikiem prasowy Wojskowej Komendy Uzupełnień we Wrocławiu.