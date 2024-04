Na ul. Pomorskiej we Wrocławiu zapadła się kostka – po niecałych dwóch latach od przebudowy! Będzie kolejny remont?

Kotka brukowa do wymiany

Minęły niecałe dwa lata od zakończenia inwestycji, a na ul. Pomorskiej wspomniana kostka zaczęła się zapadać. Mieszkańcy martwią się, że może to doprowadzić do uszkodzenia torowiska. Zapadnięty bruk zauważył nasz Czytelnik, Sylwester. Pisze w liście do "Gazety Wrocławskiej", że okolice torowiska już nadają się do remontu, a sam remont określa mianem "nieudanego".