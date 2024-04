Nowa, jeszcze nieużywana droga, a już pęka! Co się stało na placu Staszica we Wrocławiu?

- Wykonawca otrzymał polecenie, aby zakończyć remont torowiska na pl. Staszica do końca października. Zależało nam, aby mieszkańcy mogli pojechać komunikacją miejską na cmentarz Osobowicki. Pomimo naszego wysiłku, pogoda okazała się nieprzychylna, co znacznie utrudniło utrzymanie kostki w optymalnym stanie. Pęknięcia wynikają ze zbyt szybkim uruchomieniem połączeń po ukończeniu tego fragmentu drogi. Nie ma co się obawiać. Wykonawca zobowiązał się do naprawy tych pęknięć. Prace powinien rozpocząć jeszcze przed majówką - mówi nam Krzysztof Świercz, rzecznik prasowy Wrocławskich Inwestycji.