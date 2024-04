Uwaga Kierowcy! Ruszyły remonty głównych ulic we Wrocławiu. Utrudnienia potrwają nawet miesiąc

Ostatnio zakończył się remont ostatniego odcinka al. Hallera, między Gajowicką a Powstańców Śląskich. Wymieniono także nawierzchnie ul. Ślężnej, Kamiennej, Legnickiej i Rakietowej. W tym tygodniu nadal remontowane będą ul. Królewska i Litewska, a do listy dochodzi 5 nowych ulic .

Program szybkiej wymiany nawierzchni prowadzi Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. To remonty głównych ulic Wrocławia, polegające na usunięciu starej jezdni i położeniu nowej. Prace trwają średnio około 10 dni . Według urzędników, asfalt układany w ramach programu będzie "przez lata" odporny na pozimowe uszkodzenia.

Ulica Pilczycka

Aleja Karkonoska

Od 22 kwietnia (poniedziałek) zajęty zostanie lewy pas jezdni, prowadzący w stronę centrum. Po około 3 dniach drogowcy zajmą pas prawy, który także będzie remontowany około 3 dni. Remontowane będą odcinki: od Zwycięskiej do Wyścigowej oraz od Wyścigowej do wjazdu na cmentarz wojskowy.

Ulica Sołtysowicka

Od 22 kwietnia (poniedziałek) remont będzie prowadzony na odcinku od ul. Przejazdowej do ul. Redyckiej. Wprowadzony zostanie ruch wahadłowy, sterowany przez pracowników remontu. Potrwa on około tygodnia.

Ulica Gazowa

Od 22 kwietnia (poniedziałek) remont obejmie odcinek od wiaduktu do pętli autobusowej. Wprowadzony zostanie ruch wahadłowy, sterowany przez pracowników remontu. Prace potrwają około 10 dni.

Ulica Królewiecka

Remont ul. Królewieckiej na Maślicach wystartuje po weekendzie majowym, w nocy z 4 na 5 maja. Wtedy zostanie wprowadzona zastępcza organizacja ruchu. Na odcinku od skrzyżowania z ulicą Maślicką do skrzyżowania z al. Śląska, będzie odbywał się tylko w kierunku do centrum. Wloty bocznych ulic będą otwarte dla kierowców jadących ul. Królewiecką w kierunku do centrum.