W końcu załatają dziurę w ul. Krakowskiej przy Parku Wschodnim. Z Księża nie będą jeździły tramwaje

Uskok w jezdni ul. Krakowskiej przy zjeździe z estakady wymusza na kierowcach hamowanie niemal do zera. Jeszcze bardziej zwiększa to korki na i tak już zakorkowanej drodze. Ubytek nie jest w żaden sposób oznakowany, co z kolei powoduje niebezpieczne sytuacje na drodze. Kierowcy, aby pokonać przeszkodę, w ostatniej chwili ostro hamują.

Dziura powstała podczas wymiany torowiska w ramach budowy Alei Wielkiej Wyspy. I do dziś nie została do końca załatana. Na naprawę kierowcy czekają od dawna, informowaliśmy o tym tutaj: