Po Wrocławiu jeździ niebieski autobus! Jest elektryczny i zmieści się w wąskich uliczkach. Można nim bezpłatnie podróżować Katarzyna Zimna Michał Perzanowski

Autobus będzie testowany w ramach prac nad nowym przetargiem na obsługę linii miejskich i międzygminnych na terenie gminy Miękinia i Gminy Wrocław.

Na ulice Wrocławia testowo wyjechał we wtorek (23 kwietnia) nowoczesny autobus elektryczny. To model Urbino 9 LE electric od firmy Solaris. Jest w pełni elektrycznym autobusem i znacznie mniejszy od tych, które jeżdżą na co dzień po mieście. Jak mówią urzędnicy, dzięki swoim rozmiarom jest zwrotny i zmieści się w ciasnych uliczkach. Na jakich liniach będzie można z niego skorzystać i co go wyróżnia?