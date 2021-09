Wrocław: Działkę wartą ponad 4 mln zł zajęli skłotersi. Właściciele bezradni OPRAC.: Jerzy Wójcik

Starsze małżeństwo z Wrocławia od wielu lat jest w posiadaniu niemal hektarowej działki na osiedlu Kowale, położonej w pobliżu działki kolejowej. Teren jest warty nawet ponad 4 miliony złotych, ale od jakiegoś czasu tylko teoretycznie, bo właściciele nie są w stanie go sprzedać. Grożący zawaleniem budynek położony na prywatnej działce zajęli skłotersi i twierdzą, że mają prawo go zajmować. Policja przyjechała na miejsce, ale nie znalazła podstaw do interwencji. Rozżaleni właściciele są w tym momencie bezradni. Ich historię zaprezentował TVN w programie "Uwaga!".