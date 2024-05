Ulica Kościuszki we Wrocławiu ma przejść generalny remont. Czy znowu będą jeździć tam tramwaje?

Regularne kursy tramwajów ulicą Kościuszki we Wrocławiu zakończono w 1998 roku. Zlikwidowano wtedy linię tramwajową 19, która jeździła w relacji Księże Małe - Park Południowy. Tramwaje kursowały sporadycznie jeszcze do 2011 roku, głównie wieczorami, zjeżdżając z Księża do zajezdni Gaj lub pokonując odwrotną trasę rano. Z powodu złego stanu technicznego, torowisko wyłączono z użytku. MPK korzystało z niego wyłącznie w przypadku objazdów - gdy na Traugutta wykoleił się tramwaj lub doszło do wypadku.

Torowisko było w takim stanie, że przy przejazdach awaryjnych obowiązywało ograniczenie prędkości do 10 km/h! W maju 2017 r. wyłączono zasilanie kabli trakcyjnych. O dalszym użytkowaniu torów nie było mowy. Tak wtedy pisaliśmy na ten temat: