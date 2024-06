Mieszkańcy osiedla Olimpia Port boją się o swoje bezpieczeństwo. Wszystko przez wzmożony ruch samochodów

- Ogólnie przez ulice osiedla ciężko jest przejść pomiędzy pędzącymi autami, których to kierowcy kompletnie nie zwracają uwagi na pieszych. My jako mieszkańcy mamy już dość. Boimy się o bezpieczeństwo naszych dzieci i swoje. Z korespondencji z urzędem miasta wynika, że urzędnicy nie widzą problemu i dla nich wszystko jest dobrze. A w praktyce wygląda to zupełnie inaczej - mówi Kamila Kliszczak, mieszkanka Olimpii Port.