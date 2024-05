Będzie (wice?)mistrzowska feta we Wrocławiu! W niedzielę piłkarze spotkają się z kibicami w Rynku

W sobotę rozegrana zostanie ostatnia kolejka sezonu 2023/24 w PKO Ekstraklasie. Śląsk Wrocław wciąż ma szanse na mistrzostwo, ale nawet jeśli go nie zdobędzie, to już ma zagwarantowany tytuł wicemistrza Polski. Klub – bez względu na końcowy rezultat – przygotowuje fetę w Rynku. Znamy szczegóły.

Dawno nie było tak emocjonującej końcówki sezonu PKO Ekstraklasy we Wrocławiu. Śląsk Wrocław wciąż ma szansę na tytuł mistrzowski, ale nie jest zależny wyłącznie od siebie. WKS musi wygrać lub przynajmniej zremisować z Rakowem w Częstochowie, by dać sobie jakiekolwiek szanse na zajęcie pierwszego miejsca. Przy zwycięstwie wrocławianom wystarczy remis Jagiellonii Białystok w równolegle rozgrywanym spotkaniu z Wartą Poznań. Jeśli „Jaga” przegrałaby ze wciąż niepewnymi utrzymania „Warciarzami”, to WKS-owi tytuł da nawet jeden punkt na Rakowie. Mimo wszystko to Jagiellonia rozdaje karty i wygrywając z Wartą - a jest zdecydowanym faowrytem - zamyka temat.

Bez względu na to, czy Śląsk będzie mistrzem, czy wicemistrzem, to w niedzielę i tak spotka się na wrocławskim Rynku ze swoimi kibicami. W sobotę wieczorem okaże się, czy będzie to feta mistrzowska, czy wicemistrzowska, ale i tak piłkarze WKS-u przyjadą tam spotkać się ze swoimi fanami.

– Ktoś powie, że planowanie wicemistrzostwa z taką pompą może być lekką przesadą, ale po pierwsze ciągle nie wiemy, czy będziemy mistrzem, czy wicemistrzem, a po drugie: takich rzeczy nie da się załatwić z dnia na dzień. Potrzebny jest szereg zgód, zezwoleń, dopracowań dotyczących atrakcji, zarezerwowania otwartego autokaru itp. My nie planujemy fety, tylko jesteśmy już w fazie realizacji tego wydarzenia – powiedział nam jeden z pracowników Śląska. Trudno dziwić się takiemu podejściu, a wręcz należy mu przyklasnąć. Wicemistrzostwo to też wielki sukces dla drużyny, która rok temu ledwie się utrzymała, a teraz zdobywa pierwszy medal od ponad dekady. W organizacji takiego przedsięwzięcia jest mnóstwo utrudnień do przejścia, jak choćby rozpoczynający się właśnie Jarmark Świętojański. Będą też różnego rodzaju wydarzenia na Placu Solnym, więc skorelowanie wszystkich działań w porozumieniu ze służbami to bardzo trudna operacja.

Był pomysł, że w przypadku wicemistrzostwa Śląsk będzie odbierał srebrne medale w niedzielę w Rynku, podczas spotkania z kibicami. Został on jednak porzucony i krążki - złote lub srebrne - na pewno zawisną na szyjach piłkarzy WKS-u od razu po sobotnim meczu z Rakowem na płycie boiska w Częstochowie.

Klub nie planuje żadnego świętowania na mieście od razu po powrocie piłkarzy do Wrocławia. Mając na uwadze fakt, że mecz z Rakowem zakończy się około godz. 19:30, a ceremonia wręczania medali może potrwać nawet do godz. 21, nie ma to większego sensu. Wiedząc, jak długo jedzie się z Częstochowy do Wrocławia, należy założyć, że WKS wróci do stolicy Dolnego Śląska około północy. Niedzielna feta w Rynku wstępnie planowana jest na godz. 12, ale tutaj mogą być jeszcze jakieś przesunięcia. Niemniej jedno jest pewne: w niedzielę kibice Śląska będą świętować z piłkarzami i pozostaje im życzyć, by była to feta mistrzowska!