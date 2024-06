Nowe przystanki wiedeńskie we Wrocławiu. Czy podczas ich budowy nie będą jeździć tramwaje?

Przystanki wiedeńskie to potoczna nazwa peronów znajdujących się na jezdni, ale podwyższonych do poziomu chodnika. Mają za zadanie ułatwić wsiadanie pasażerom do tramwajów, szczególnie osobom niepełnosprawnym. Pierwszy raz taki przystanek zrealizowano w Wiedniu, ale i we Wrocławiu znajdziemy ich sporo.

Zobacz też: Dworzec Nadodrze czeka na remont od 2021 roku. W jakim stanie jest budynek? Czy odzyska dawny blask?

A będzie ich jeszcze więcej. Trzy nowe powstaną na ul. Szewskiej. Mowa o przystankach Oławska przy Domu Handlowym Kameleon, Wita Stwosza oraz Ossolineum (Uniwersytecka). Na dwóch ostatnich pojawią się elektroniczne tablice, pokazujące m.in. czas do przyjazdu tramwajów. Kolejny peron zostanie podniesiony na pl. Teatralnym. Chodzi o przystanek Opera, po południowej stronie placu. Na północnym przystanku będą prowadzone drobne prace brukarskie.