Wypadek motocyklisty na ul. Ruskiej we Wrocławiu. Mężczyzna jest w szpitalu. MPK Wrocław wprowadza objazdy w centrum

Do wypadku doszło we wtorek (18 czerwca) po godzinie 11.30. Jak przekazuje dyżurny Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, jedna osoba została poszkodowana.

Świadkowie zdarzenia przekazali w rozmowie z reporterką "Gazety Wrocławskiej", że poszkodowany mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Najprawdopodobniej kierowca jednośladu poślizgnął się na wystającym fragmencie drogi między chodnikiem a torowiskiem.

Na miejsce został wezwany Nadzór Ruchu MPK oraz pomoc drogowa. Motocykl jest usuwany z drogi.

W związku z wypadkiem miejski przewoźnik wprowadził objazdy na trasach kilku linii tramwajowych: