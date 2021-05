Przez obniżkę cen biletów nie będzie nowych tramwajów? Miasto inaczej ją uzasadniało

O tym, że nie będzie nowych tramwajów, prezes MPK Wrocław Krzysztof Balawejder poinformował w czwartek, 27 maja. Prezes MPK wyjaśnił, że nie ogłosi przetargu na zakup 30 nowych pojazdów, ponieważ radni zdecydowali o przywróceniu ceny biletów jednorazowych i czasowych do poziomu sprzed podwyżki w styczniu 2021 r. Przez to, zdaniem Balawejdera, do budżetu wpłynie rocznie o 15 mln zł mniej.

Samo wyliczenie budzi wątpliwości, bo opiera się na szacunkach zakładających, że po podwyżce przez kolejne miesiące będzie sprzedawało się tyle samo biletów, co przed nią. W kontekście wypowiedzi prezesa MPK istotniejsze niż sama kwota jest jednak to, że podwyżki urząd miejski w 2020 roku nie uzasadniał koniecznością zakupu nowego taboru, lecz epidemią:

W uzasadnieniu do uchwały przedstawiono radnym tabelę pokazującą wydatki miasta na MPK w kolejnych latach z dopiskiem, że prezentowane liczby nie obejmują wydatków na inwestycje i remonty infrastruktury czy zakupy autobusów i tramwajów. W ostatnim zdaniu trzystronicowego uzasadnienia jest wzmianka, że po podwyżce prognozuje się wzrost dochodów, które pozwolą uniknąć konieczności ograniczenia funkcjonowania komunikacji miejskiej, w dalszym ciągu zaspokajać potrzeby mieszkańców w zakresie transportu publicznego i go rozwijać.

Czwartkowy wpis Krzysztofa Balawejdera sugerujący, że obniżka cen biletów nie pozwala na zakup 30 tramwajów radny miejski Robert Grzechnik nazywa wprost nieudolną polityczną zagrywką.

- Prezes MPK pisząc oświadczenie skompromitował się obnażając swój brak wiedzy dotyczącej spółki którą zarządza. Jak widać nie zna on uzasadnienia uchwały dotyczącej podwyżki cen biletów oraz danych ze sprzedaży biletów MPK w tym roku. Do kwietnia tego roku odnotowaliśmy o 20 mln zł mniejsze wpływy ze sprzedaży biletów niż zakładano w budżecie - przekonuje Grzechnik i dodaje, że ogólna prawidłowość modelu podaży i popytu mówi, iż w miarę zwiększania ceny danego towaru, zmniejsza się popyt na ten towar. - Zbyt duże podwyżki powodują zmniejszenie wpływów do budżetu, z czym mamy do czynienia - podkreśla radny.