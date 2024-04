Kolejne obietnice przed wyborami we Wrocławiu. Utworzenie OSP, likwidacja smogu i... sprzedaż zdjęć Marilyn Monroe, których nikt nie oglądał

- OSP łączą miejscową ludność. Oprócz funkcji związanych z ochroną bezpieczeństwa spełniają także funkcje społeczne i kulturowe. We Wrocławiu są jedynie trzy tematyczne specjalistyczne OSP. Dziwię się, że nie ma ich więcej w mieście. Postuluję, by stworzyć pięć OSP dla każdej dzielnicy Wrocławia, zbudować niezbędną infrastrukturę. To wpisuje się idealnie w zakres obrony cywilnej. Jeżeli zostanę prezydentem, taki postulat zostanie zrealizowany – zapewnił Kasztelowicz.