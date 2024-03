Robert Grzechnik z Konfederacji wystartuje w wyborach na prezydenta Wrocławia. Wcześniej był w PiS

Choć Robert Grzechnik do rady miasta został wybrany w 2018 roku z list Prawa i Sprawiedliwości i nawet do 2023 roku był członkiem tego klubu, od zawsze należy do Nowej Nadziei – partii Janusza Korwina-Mikke, która wcześniej nazwała się Wolność. W wyborach parlamentarnych ubiegał się o mandat poselski, ale go nie dostał.

- Kandydowałem do rady miejskiej jako kandydat partii Nowa Nadzieja i nigdy się z tym nie kryłem. Jeżeli osoby, które głosowały na Prawo i Sprawiedliwość będą chciały teraz mnie poprzeć to proszę bardzo. Ja zawsze głosowałem według własnego sumienia, nigdy z klubem. Jeżeli chodzi o inwestycje to składałem poprawki do budżetu indywidualnie - jako pierwszy radny w historii Wrocławia. I to jest podstawa do naszego programu – mówi radny Robert Grzechnik.