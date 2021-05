Porażka Jacka Sutryka. Radni przegłosowali obniżkę cen biletów MPK

Radni opozycji dopięli swego i przeforsowali uchwałę cofającą część ostatnich podwyżek opłat za korzystanie z wrocławskich tramwajów i autobusów.

Za obniżką zagłosowało 19 radnych opozycji, a przeciwko 18 radnych Forum Jacka Sutryka Wrocław Wspólna Sprawa. Radni z prezydenckiego klubu najpierw próbowali wycofać z obrad projekt uchwały, a jak to się nie udało, atakowali opozycję, że naraża MPK Wrocław i miejską kasę na duże straty oraz podważa sens programu Nasz Wrocław. Projekt uchwały, który dziś przegłosowano, zakłada obniżkę cen biletów jednorazowych oraz czasowych do poziomów z ubiegłego roku. Ceny pozostałych biletów - imiennych, na okaziciela, aglomeracyjnych imiennych, grupowych - pozostaną na obecnym poziomie. Przypomnijmy, 1 stycznia ceny jednorazowych biletów podskoczyły z 3,40 do 4,60 zł. Podniesiono też ceny biletów czasowych. I to te zmiany zostaną anulowane. W przypadku przejazdówek imiennych okresowych, cena biletu 7-dniowego z 30 zł wzrosła do 38 zł, a na przykład cena biletu 30-dniowego na wszystkie linie z 90 zł do 110 zł. Tutaj nic się nie zmieni.

- Nasza uchwała to ratunek dla MPK Wrocław. Obniżka cen biletów spowoduje powrót wrocławian do autobusów i tramwajów, a co za tym idzie realny wzrost wpływów do kasy - przekonywał Michał Kurczewski w imieniu klubu radnych PiS, który wniósł projekt uchwały cofającej podwyżki cen biletów. Jego klubowy kolega Andrzej Kilijanek podkreślił, że cofnięcie podwyżek nie oznacza likwidacji programu Nasz Wrocław, bo chodzi tylko o obniżenie cen biletów jednorazowych. - Wprowadziliście podwyżki wbrew woli i opinii mieszkańców, i teraz macie okazję naprawić ten błąd - argumentował zwracając się do radnych z Forum Jacka Sutryka. Podwyżek w imieniu Forum Jacka Sutryka Nasz Wrocław bronił radny Paweł Karpiński. Zarzucił opozycji manipulowanie danymi mówiącymi o gwałtownym spadku liczby pasażerów, a co za tym idzie sprzedaży biletów.

- Mieszkańcy Wrocławia coraz liczniej korzystają natomiast z programu Nasz Wrocław, gdzie można nabyć bilety okresowe po cenach sprzed podwyżki. Liczba uczestników programu wzrosła o blisko 300 procent, co pokazuje, że program zaczął działać, a przecież o to nam chodziło, by zachęcić jak największą liczbę osób do płacenia podatków we Wrocławiu – powiedział Paweł Karpiński. Spadek liczby pasażerów uzasadniał dopiero co zakończonym lockdownem i brakiem studentów w mieście. Radny Karpiński bronił obecnych cen, argumentując też, że realizowane są kosztowne inwestycje w transport publiczny w tym budowa nowych linii tramwajowych, remonty torowisk i zakupy taboru na łączną kwotę 1,5 mld złotych.

Nowoczesna i Współczesny Wrocław zdecydowanie za obniżką Uchwałę PiS zgodnie poparły dwa pozostałe opozycyjne kluby radnych - Nowoczesnej i Współczesnego Wrocławia. - Podwyżki wprowadzono bez debaty i analizy ich ewentualnych skutków - przypomniał Piotr Uhle, przewodniczący klubu radnych Nowoczesnej. Opowiadając się za ich cofnięciem, wezwał do debaty nad pogarszającą się sytuacją finansową MPK Wrocław. Radny wskazał na drastyczny spadek sprzedaży biletów w pierwszych miesiącach tego roku w porównaniu z ostatnimi miesiącami 2020 roku. - Zamiast spodziewanych 60 mln złotych wpływów ze sprzedaży biletów mamy zaledwie 40 mln złotych - przypomniał. - Wykorzystajmy tę okazję by odbudować zaufanie do transportu publicznego we Wrocławiu - zaapelował. Michał Górski z klubu Współczesny Wrocław przypomniał, że gdy rządzący miastem forsowali podwyżki cen za parkowanie, przekonywali, że ma to spowodować, by wrocławianie w większym stopniu korzystali z komunikacji miejskiej. - Późniejsza decyzja o podwyżkach w MPK była w tej sytuacji nielogiczna - ocenił Górski.

Jarosław Krauze, przewodniczący Forum Jacka Sutryka, zapowiedział jeszcze przed głosowaniem, że miasto zwróci się do wojewody dolnośląskiego o unieważnienie uchwały cofającej podwyżki cen biletów. Jednak wątpliwe, by Jarosław Obremski związany z PiS, zdecydował się na podważenie tej uchwały. Powrót do poprzednich cen biletów jednorazowych i czasowych do poziomów z ubiegłego roku ma nastąpić z dniem wejścia w życie uchwały, czyli 1 lipca. Bilety jednorazowe i czasowe, zakupione przed tym dniem, zachowają ważność.

Z Narodowego znika szpital tymczasowy