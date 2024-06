Nad nielegalnymi wysypiskami śmieci nie było kontroli. To efekt audytu przeprowadzonego w urzędzie wojewódzkim

- Jeżeli ta sama osoba zajmuje się i merytorycznie i finansowo i potem rozlicza, no to to budzi już poważne wątpliwości. Ogólnie dotacje udzielone z budżetu wojewody dolnośląskiego w latach 2015-2023 to są miliardowe dotacje. Ostatni rok 2023 to były ponad 2,2 mld zł, w 2022 3,6 mld zł, wcześniej 5 mld zł – wymieniał Wojewoda Dolnośląski.