Dolny Śląsk: Pożar w Parku Narodowym Gór Stołowych. Do gaszenia użyto helikoptera!

Kolejny raz pomocna okazała się nowoczesna technologia, jednak dron jest dobry do określenia lokalizacji, a do gaszenia trzeba było już wykorzystać inne środki.

- Dym był widoczny z obszaru gminy Radków, a przy zlokalizowaniu jego źródła pomógł pan Patryk Sołtys przy pomocy drona, za co z serca dziękujemy - piszą pracownicy parku narodowego.

Termin sawanna kojarzy się przede wszystkim z Afryką i trawiastymi terenami w strefie gorącego klimatu. Okazuje się jednak, że i w Polsce można znaleźć tereny, do których przylgnęło takie określenie,…

- O godzinie 13:27 do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu dotarła wiadomość o pożarze w Parku Narodowym Gór Stołowych wraz z prośbą o zadysponowanie z RDLP Katowice helikoptera - informują leśnicy i dodają, że oczywiście śmigłowiec został zadysponowany bezzwłocznie. - Dopiero po 4 zrzutach wody trafił w trudno dostępne miejsce pożaru, który zlokalizowany był na półce poniżej stromej grani - czytamy w ich komunikacie.

OSP Kudowa-Zdrój,

OSP Radków,

JRG Nowa Ruda.

Ratownicy, by dostać się w rejon pożaru, musieli założyć stanowiska i zjechać w dół na linach. Szacuje się, że pożar objął prawdopodobnie kilka arów powierzchni, a zatem udało się go powstrzymać w porę! Przez najbliższe godziny miejsce zaprószenia ognia będzie jeszcze dozorowane. A co było powodem pojawienia się groźnych płomieni?