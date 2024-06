Odcinkowy pomiar prędkości na al. Sobieskiego gotowy? Wrocławscy kierowcy już zdejmują nogę z gazu

Odcinkowy pomiar prędkości straszy kierowców na al. Sobieskiego we Wrocławiu

Na Dolnym Śląsku odcinkowy pomiar prędkości funkcjonuje m.in. na autostradzie A4. Jak twierdzą inspektorzy transportu drogowego, znacznie pomógł on ograniczyć liczbę wypadków między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi. Dzieje się to równocześnie z uszczuplaniem portfeli, ponieważ w 2023 roku około 300 kierowców dziennie otrzymywało wezwanie do zapłaty za nadmierną prędkość.

Urządzenia pojawiły się na dwóch, krańcowych punktach 2,5-kilometrowego odcinka alei Sobieskiego. Sprawdzają prędkość od wjazdu na mosty Bolesława Krzywoustego do okolic łącznika ul. Wilanowskiej z al. Sobieskiego. Kiedy przejazd z punktu A do punktu B będzie krótszy od określonego czasu, kierowca automatycznie otrzyma wezwanie do zapłaty.

