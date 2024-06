Wrocławskie Kino Lwów popada w ruinę. Tu czas zatrzymał się w PRL-u. Kiedyś w tym budynku spotykała się masoneria

Wewnątrz Kina Lwów czas się zatrzymał

Najpierw byli tu masoni, a potem hitlerowcy

Masoni zajmowali budynek od czasów jego wybudowania w 1925 roku. Była to organizacja o charakterze dobroczynnym i samopomocowym - „Odd Fellows”, wywodząca się z Anglii. Choć sami za wolnomularzy się nie uważali, to wzorowali się na ich strukturach i ceremoniałach.

Budynek kina to kwintesencja modernizmu w architekturze. Do czasów wojny był jednym z najnowocześniejszych we Wrocławiu. Zaprojektował go berliński architekt Adolf Rading. Ale zanim kino, stało się kinem, to budynek pełnił funkcje administracyjne i rozrywkowe, a w piwnicy była nawet kręgielnia.