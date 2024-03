Grzegorz Prigan kolejnym kandydatem na prezydenta Wrocławia. "Odkorkuję Wrocław i zorganizuję mieszkalnictwo komunalne" Michał Perzanowski

- Naszym mieszkańcom obiecuję Wrocław 5.0 – niezależny, nowoczesny i inkluzywny Wrocław 5-ciu pokoleń - mówi Grzegorz Prigan. Grzegorz Prigan Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Komitet KWW Wrocławianie dla Wrocławian zgłosił w nadchodzących wyborach swojego kandydata na prezydenta Wrocławia. To 47-letni Grzegorz Prigan, adwokat prowadzący we Wrocławiu kancelarię i dwie fundacje. "Zaangażowałem się w wiele spraw społecznych Wrocławia, stając do walki o zmiany, składając liczne petycje" - zakomunikował mediom nowy kandydat. Co chce zmienić w mieście? Przeczytajcie poniżej.