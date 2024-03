Południowe osiedla Wrocławia można odkorkować. Eksperci wiedzą jak! Te rozwiązania można wprowadzić w życie w trzy lata

- Przyglądaliśmy się funkcjonowaniu południowych osiedli Wrocławia. Przepracowaliśmy z urzędnikami całą koncepcję miejskiego ruchu oraz to, jak ten ruch pracuje. Spędziliśmy w mieście kilka dni i sprawdziliśmy, czy skargi mieszkańców i zgłoszenia do urzędu pokrywają się z rzeczywistością. Przedstawiliśmy kilka propozycji z inżynierii ruchu oraz inwestycji w tzw. "krótkim horyzoncie", a więc do realizacji w ciągu najbliższych trzech lat - mówi Mateusz Szpórnóg z firmy Via Vistula, specjalizującej się w planowaniu i projektowaniu systemów transportowych.