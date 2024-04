Sutryk czy Bodnar? Na kogo zagłosują wrocławianie w II turze wyborów? Sonda Gazety Wrocławskiej Aneta Kolesińska Michał Perzanowski

Wideo

We wtorek (16 kwietnia) zapytaliśmy mieszkańców Wrocławia, na kogo postanowili zagłosować w II turze wyborów na prezydenta Wrocławia. Spotkaliśmy się z wieloma różnymi opiniami. Spora część uprawnionych do głosowania jest jeszcze niezdecydowana - to o ich głosy rywalizuje oboje kandydatów. Nie zabrakło również łyżki dziegciu, ponieważ, jak mówią wrocławianie, zarówno prezydent, jak i jego rywalka, mają "trochę za uszami".