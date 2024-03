Kandydaci na prezydenta Wrocławia. Sześć osób powalczy o magistrat. To jedna kobieta i pięciu mężczyzn

Oto wszyscy kandydaci, którzy 7 kwietnia powalczą o fotel prezydenta we Wrocławiu. 14 marca, o godz. 16 minął ostateczny termin zgłaszania wszystkich kandydatur. Jest jedno zaskoczenie - swojego kandydata nie wystawiła Platforma Obywatelska. Kto został w walce o urząd? Kliknij w zdjęcie i poznać wszystkich kandydatów!

Przypomnijmy. Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. To mniej więcej za trzy tygodnie. Czasu jest zatem naprawdę niewiele. Tymczasem wrocławianie do 14 marca nie byli pewni na kogo będą mogli zagłosować.

Platforma Obywatelska bez swojego kandydata?

Języczkiem u wagi w ostatnich tygodniach bez wątpienia był kandydat Platformy Obywatelskiej. Tutaj o poparcie centralnych struktur PO walczyły dwie osoby. Szef dolnośląskich struktur PO - Michał Jaros oraz urzędujący obecnie prezydent miasta Jacek Sutryk. Wszystko miało rozstrzygnąć się już w drugiej połowie lutego, później w marcu. Kolejne terminy mijały, a kandydata nie było widać na horyzoncie. Aż przyszedł w końcu 14 marca i okazało się, że... PO nie poprze nikogo.

- Michała popiera większość członków PO na Dolnym Śląsku. Jest dla nas naturalnym kandydatem na prezydenta Wrocławia - usłyszeliśmy na początku marca od jednego z lokalnych samorządowców PO.

Z kolei w centrali zdecydowanie większym poparciem cieszy się Jacek Sutryk. Obecny prezydent Wrocławia startuje z własnego komitetu wyborczego.

Ze wskazaniem czekał też PiS

Długo ze wskazaniem swojego kandydata czekało również Prawo i Sprawiedliwość. W końcu poznaliśmy i jego. To Łukasz Kasztelowicz dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. - Prawnik z wykształcenia, radca prawny, ma swoją działalność gospodarczą, jest w Prawie i Sprawiedliwości od początku, jest wrocławianinem, tutaj się uczył, studiował, tutaj pracuje, tu ma rodzinę. Jest związany z Wrocławiem od bardzo wielu lat, żyje Wrocławiem i zna problemy, potrzeby i sukcesy Wrocławia – mówiła podczas konferencji Elżbieta Witek, była Marszałek Sejmu.

Bezpartyjni Samorządowcy szczypią Jacka Sutryka

Kampanię na dobre zaczęli Bezpartyjni Samorządowcy, którzy do walki wystawili Jerzego Michalaka, który w latach 2014-2018 był w zarządzie województwa dolnośląskiego. O fotel prezydenta walczył już w 2018 roku uzyskując poparcie w ok. 7 proc.

- Jesteśmy zobowiązani sprawić, aby każda Wrocławianka i każdy Wrocławianin ponownie poczuli dumę z naszego miasta. Skupimy się na ambitnych, długoterminowych projektach. Otwartość i dialog będą naszym priorytetem – skończą się praktyki blokowania mieszkańców w mediach społecznościowych. Spółki miejskie zostaną oddane pod zarządzanie doświadczonym menedżerom, a maszynki do robienia pieniędzy, takie jak Rady Programowe zostaną zlikwidowane - zapewniał podczas swojej prezentacji Jerzy Michalak.

Kandydat Bezpartyjnych Samorządowców liczy głównie na młodych, bowiem jego kampania, zarówno plakatowa, jak i ta w mediach społecznościowych, nawiązuje do serialu "1670", który jest obecnie hitem na platformie Netflix.

Trzecia Droga stawia na kobietę

W przypadku partii Szymona Hołowni i sprzymierzonej z nim PSL-em od początki wymieniania była tylko jedna kandydatura. Mowa oczywiście o Izabeli Bodnar, posłance. Kandydatka Trzeciej Drogi stawia przede wszystkim na "reaktywację urzędu miasta" oraz przywrócenie rangi miejskim radnym. - Wrocław stał się symbolem zepsucia władzy, kolesiostwa i kombinatorstwa. [...] Chciałabym przywrócić prestiż Radzie Miejskiej Wrocławia. To ponownie musi być miejsce debaty i wolnej wymiany idei między radnymi" - przekazała podczas konwencji.

Konfederacja stawia na Grzechnika

Choć Robert Grzechnik do rady miasta został wybrany w 2018 roku z list Prawa i Sprawiedliwości i nawet do 2023 roku był członkiem tego klubu, od zawsze należy do Nowej Nadziei – partii Janusza Korwina-Mikkego, która wcześniej nazwała się Wolność. W wyborach parlamentarnych ubiegał się o mandat poselski, ale go nie dostał.

Kandydat Konfederacji na prezydenta Wrocławia swój program wyborczy wydaje się kierować głównie do kierowców i osób młodych. To przede wszystkim odkorkowanie w ciągu miesiąca ulic w mieście, na których - zdaniem kandydata - sztucznie tworzone są utrudnienia w ruchu. Jednym z pomysłów na odkorkowanie Wrocławia to likwidacja buspasów, budowa estakad, rond turbinowych.

KWW Wrocławianie dla Wrocławian stawiają na Grzegorza Prigana

Komitet KWW Wrocławianie dla Wrocławian zgłosił w nadchodzących wyborach swojego kandydata na prezydenta Wrocławia. To 47-letni Grzegorz Prigan, adwokat prowadzący we Wrocławiu kancelarię i dwie fundacje. "Zaangażowałem się w wiele spraw społecznych Wrocławia, stając do walki o zmiany, składając liczne petycje" - zakomunikował mediom nowy kandydat. Co chce zmienić w mieście? Przeczytajcie poniżej.

