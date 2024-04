Studenci z Wrocławia zachęcają do rejestracji w bazie dawców szpiku. Zostań bliźniakiem genetycznym!

Dzień Dawców Szpiku we Wrocławiu

Ponad 10-letnia współpraca studentów z całego kraju, z Fundacją DKMS poskutkowała rejestracją 163 000 nowych potencjalnych dawców. Już w kwietniu na 57 uniwersytetach odbędą się akcje rejestracji do bazy Fundacji DKMS. Do akcji oczywiście przyłączyły się wrocławskie uczelnie.

Do 21 kwietnia studenci i studentki wyposażeni w wiedzę oraz pałeczki do pobrania wymazów przeprowadzą akcje rejestracji potencjalnych dawców szpiku. Wszystko po to, by znaleźć „bliźniaków genetycznych” dla pacjentów potrzebujących przeszczepienia.