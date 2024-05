Efektowne wiadukty, mroczne tunele, piękne widoki. Ta dolnośląska linia kolejowa zapiera dech w piersiach!

To jedna z najpiękniejszych linii kolejowych w całej Polsce! Tory prowadzą malowniczą Doliną Bobru z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego. Niestety, regularnych połączeń kolejowych nie widziano tutaj od lat. Jeszcze w latach 2014 - 2016 połączenia kolejowe uruchamiano w weekendy i święta, kursował wówczas turystyczny pociąg "Dolina Bobru", ostatecznie i tę formę transportu zlikwidowano. Są jednak i dobre informacje. W 2023 doszło do porozumienia między urzędem marszałkowskim a PKP PLK, a odcinek Jelenia Góra - Lwówek Śląski został przekazany na 30 lat w nieodpłatne użytkowanie samorządowi województwa. Planowany jest tutaj remontu i uruchomienie połączeń. Kiedy to nastąpi?

Kilka tygodni temu marszałek Cezary Przybylski zadeklarował, że pierwsze pociągi do Lwówka Śląskiego i Wlenia pojadą z Jeleniej Góry już w 2026 roku. To bardzo optymistyczna zapowiedź, zakładając, że do dziś nie przeprowadzono jeszcze inwentaryzacji tej linii i nie wiadomo, jakie byłyby koszty jej remontu. Inne zagrożenie jest takie, że po wyborach samorządowych jest przesądzone, że marszałkiem nie będzie dłużej wspomniany Przybylski, a ktoś ze zwycięskiej Platformy Obywatelskiej. Tutaj rozmowy i przymiarki wciąż trwają. Czy nowy marszałek podtrzyma wolę odbudowy tej malowniczej linii i przywrócenia ruchu kolejowego? Przekonamy się już wkrótce. Zobaczcie w obszernej galerii zdjęć, w jakim stanie są tory i stacje Kolei Doliny Bobru: