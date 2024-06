Zmiany w letnim rozkładzie jazdy pociągów. Koleją dotrzecie z Wrocławia nad morze i festiwale

PKP Polskie Linie Kolejowe, zarządzające ruchem kolejowym, co trzy miesiące wprowadzają zmiany w rozkładzie jazdy. Kolejne zaczną obowiązywać od najbliższej niedzieli (9 czerwca). W wakacyjnych połączeniach z Wrocławia znalazły się pociągi jadące bezpośrednio nad morze, a także na popularne festiwale – jak Pol’and’Rock, czyli dawny Woodstock. O szczegółach piszemy poniżej.

Koleje Dolnośląskie. Zmiany w rozkładzie jazdy od 9 czerwca

Podróżującym pociągami Kolei Dolnośląskich dawał się we znaki remont tunelu w Trzcińsku. Modernizacja trwała ponad rok, a w trakcie prowadzenia prac trzykrotnie zamykano go dla ruchu kolejowego. Prace zakończono i teraz dwa pociągi przejadą jednocześnie w tunelu, co wcześniej było niemożliwe. Czas przejazdu pociągu pomiędzy stacjami Wrocław Główny i Jelenia Góra skrócił się do prawie 2 godz. i 15 minut, a najszybszy pociąg Kolei Dolnośląskich na tym odcinku, KD Sprinter Książ, pokona trasę nawet w 1 godz. i 51 minut. 22 czerwca rusza natomiast połączenie z Wrocławia do Świnoujścia. Nad morze dotrzemy w 5 godz. i 13 minut. Pociągi Kolei Dolnośląskich będą kursowały tam w soboty, o godz. 6.44. Powrót ze Świnoujścia do Wrocławia zaplanowano na niedziele, o godz. 14.48. Dodatkowa para pociągów dotrze nad Bałtyk w czwartek, 15 sierpnia. KD Premium Nadmorski pojedzie z Wrocławia do Świnoujścia przez stacje Legnica, Lubin, Głogów, Zielona Góra, Szczecin Dąbie i Międzyzdroje. Bilety za 89 i 99 zł.

Autobusy zamiast pociągów

Od 9 czerwca do 31 sierpnia na odcinku Wrocław Psie Pole – Trzebnica, między Trzebnicą a Pasikurowicami zostanie wprowadzona autobusowa komunikacja zastępcza , z powodu niezbędnych prac na linii przez DSDiK.

, z powodu niezbędnych prac na linii przez DSDiK. Od 14 czerwca (piątek, godz. 22) do 18 czerwca (wtorek, godz. 3.30) planowane są prace na odcinku Lubin – Rudna Miasto. Autobusy komunikacji zastępczej będą kursować pomiędzy Lubinem a Głogowem, w innych godzinach i relacjach tego dnia będą kursować również pociągi.’

W korekcie uwzględniono także zamknięcie na odcinku Jawor – Rogoźnica, na linii kolejowej 137. Potrwa ono od 22 lipca do 15 października. Nowością w sieci połączeń dolnośląskich będzie nowy przystanek na trasie kolejowego autobusu z Oleśnicy do Sycowa – Jemielna Oleśnicka.

Wakacyjny rozkład jazdy PKP Intercity. Z Wrocławia ruszają sezonowe połączenia

Pasażerowie podróżujący PKP Intercity zyskają sezonowe połączenia nad morze. Od 22 czerwca zostanie zmieniona relacja pociągu IC Swarożyc, na co dzień kursującego z Wrocławia do Szczecina, przez Zieloną Górę. W sezonie letnim będzie dojeżdżał do Kołobrzegu. Od 29 czerwca do Kołobrzegu będzie również jeździł pociąg IC Grottger, kursujący na trasie Przemyśl – Wrocław – Przemyśl.

Od 22 czerwca w weekendy zacznie kursować wakacyjny pociąg IC Jamno, relacji Kraków/Wrocław – Ustka – Kraków/Wrocław. Z Wrocławia do Ustki pasażerów zabiorą także pociągi IC Gwarek, IC Szyndzielnia (kursujące do Słupska – w wakacje pojadą do Ustki) i IC Przemyślanin, który kursuje również do Koszalina, Międzyzdrojów, Szczecina czy Świnoujścia. Na zachodnie wybrzeże dojedzie również IC Chełmoński oraz wakacyjny TLK Wolin kursujący w relacji Kraków/Bielsko Biała – Świnoujście – Kraków/Bielsko Biała. Zobacz też:

Podróżni wybierający się w góry do Zakopanego dojadą pociągiem IC Halny, kursującym poza wakacjami i feriami do Bielska Białej. Do Bielska Białej pasażerów dowiezie również IC Szyndzielnia i TLK Wolin. Pociągi TLK Karkonosze i IC Orzeszkowa kursujące z Warszawy do Jeleniej Góry od 22 czerwca zostaną wydłużone do Szklarskiej Poręby.

Od 9 czerwca dla pasażerów chcących spędzić urlop na Mazurach, relacja pociągu IC Konopnicka Wrocław – Warszawa, zostanie wydłużona do Olsztyna. Powodów do narzekań nie będą mieli kibice wybierający się na Euro 2024, bo do Berlina z Wrocławia dojadą pociągami IC Odra i IC Wawel. Z Wrocławia do Wiednia natomiast podróżny zabierze EC Danubius. W trakcie sezonu wakacyjnego PKP Intercity zaplanowało dodatkowe połączenia z Wrocławia do Poznania, zapewniające miłośnikom fantastyki dojazd na festiwal Pyrkon. Natomiast 3 i 4 sierpnia pociągi będą kursowały w wydłużonej relacji między Wrocławiem a Szczecinkiem, w okolicach którego odbędzie się Pol’and’Rock Festival. Dodatkowo, podróżni z Wrocławia w wakacje będą mogli skorzystać z 13 par połączeń do Warszawy, 19 do Krakowa, 7 do Trójmiasta, 21 do Katowic i 4 do Szczecina i 4 do Białegostoku.

Zmiany w połączeniach Polregio

9 czerwca zmienia się również rozkład jazdy na terenie Dolnego Śląska w Polregio. Będzie obowiązywał do 31 sierpnia. Aktualne połączenia relacji: Głogów – Leszno – Głogów,

Kłodzko Miasto – Nysa – Kłodzko Miasto,

Wrocław Główny – Głogów – Zielona Góra Główna – Głogów – Wrocław Główny,

Wrocław Główny – Jelcz-Laskowice – Wrocław Główny,

Wrocław Główny – Kluczbork – Wrocław Główny,

Wrocław Główny – Opole Główne – Wrocław Główny,

Wrocław Główny – Ostrów Wielkopolski – Wrocław Główny,

Wrocław Główny – Poznań Główny – Wrocław Główny,

Wrocław Główny – Strzelin – Wrocław Główny,

Wrocław Główny – Szklarska Poręba Górna – Wrocław Główny,

Zielona Góra Główna – Goerlitz – Zielona Góra Główna,

Zielona Góra Główna – Jelenia Góra – Zielona Góra Główna,

dostępne są pod tym linkiem: Nowy liniowy rozkład jazdy w woj. dolnośląskim ważny od 09.06.2024 r.

Nowe perony PKP PLK na Dolnym Śląsku

Od 9 czerwca wsiądziemy do pociągów z nowego przystanku Strzelce Świdnickie, na linii kolejowej z Wrocławia do Sobótki. Będzie obsługiwany na żądanie. Na stacji w Legnicy podróżni skorzystają z przebudowanego peronu nr 4, z którego będzie można dojechać m.in. do Węglińca, Zgorzelca, Lubina, Głogowa i Zielonej Góry.

