Gigantyczne opóźnienia pociągów jadących przez Wrocław. Niektóre składy dojeżdżają ponad 100 minut po czasie

Utrudnienia i awarie na kilku trasach kolejowych prowadzących przez Wrocław. Pasażerowie pociągu IC ODRA o numerach 37002 , który miał przyjechać z Krakowa do Wrocławia o godzinie 6.57, dotarli do stolicy Dolnego Śląska dopiero po 100 minutach, o godzinie 8.37. To jednak nie jest najgorszy wynik.