Co z przebudową ulicy Gajowickiej we Wrocławiu? Najpierw remont, potem... remont! "Niekompetencja albo oszustwo"

Remont ul. Gajowickiej - miał być ukończony w tym roku

O ulicy Gajowickiej we Wrocławiu pisaliśmy już na naszych łamach w styczniu 2024 r. Miasto początkowo zapowiadało koniec tej inwestycji na 2024 rok. Nie udało się, więc w trakcie kampanii wyborczej mieszkańcy usłyszeli, że przebudowa będzie gotowa w całości dopiero w 2032 roku.

Jeden projekt zakłada... dwa różne remonty

Remont ul. Gajowickiej wydaje się bardzo skomplikowany. Inwestycja składa się z dwóch etapów. Według wstępnych zapowiedzi do 2025 roku ma zostać przebudowana ulica Gajowicka, na której pojawi się buspas. Prace zakładają generalny remont jezdni i chodników oraz uporządkowanie pasów zieleni.

Natomiast do 2032 roku wybudowane zostanie torowisko wzdłuż ul. Gajowickiej i Zaporoskiej oraz nowa trasa od ul. Grabiszyńskiej do TAT na Nowy Dwór.

Czy to optymalne rozwiązanie? "Potwierdzają się najgorsze obawy"

Według wstępnych szkiców, wariant przejściowy ma zakładać przejazd samochodów bliżej osi jezdni i autobusy na jej zewnętrznych pasach. Wariant docelowy to już torowisko tramwajowe na środku jezdni. Przystanki pozostaną na swoim miejscu, przy zatoczkach autobusowych jako skrajny element każdej strony. Według Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia, wątpliwości budzi cel podwójnego remontu, który w dużej mierze zmieni organizację ruchu.

- Aby położyć torowisko, które będzie znajdować się w środku, trzeba będzie wykorzystać także pas zieleni, który widać na przekroju. Przy budowie torowiska minimalizacja robót straconych będzie polegać na tym, że nie będą już zmieniane krawężniki, bo ich usytuowanie jest już dostosowane do potrzeb jezdni z torowiskiem. Autobus wraz z tramwajem będzie wtedy w środku, a pasy samochodowe - na zewnątrz. Na pasach samochodowych będą zorganizowane przystanki wiedeńskie - czytamy w komentarzu.

Gajowicka jak TAT na Jagodno

Remont ul. Gajowickiej będzie więc przeprowadzony w podobny sposób, co budowa TAT na Jagodno. Najpierw wykonawca wybuduje drogę, a następnie poprowadzi torowisko. W przypadku ul. Buforowej takie działanie jest zasadne, ponieważ szyny będą przecinały czynną linię kolejową. Na Gajowickiej takiego problemu nie ma, a mimo to, mieszkańcy poczekają na całość prac do 2032 roku.

Przypomnijmy, że pierwsze założenia wskazywały rok 2024 na koniec remontu. Ulica Gajowicka miała być priorytetem Jacka Sutryka, o którym pisaliśmy tu: