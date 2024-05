Wypadek busa i osobówki na Krakowskiej. Jedna osoba ranna, nie jeżdżą tramwaje

We wtorek 7 maja, po godzinie 18, doszło do wypadku na ul. Krakowskiej. Przy stacji paliw Shell, osobowy volkswagen zderzył się z samochodem dostawczym. Kierujący autem osobowym został zabrany do szpitala. Drugi kierowca nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Według wstępnych ustaleń, mężczyzna wyjeżdżając busem z drogi wewnętrznej, nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu lewym pasem, po torowisku w kierunku Księża, kierowcy auta osobowego.

Rozbity volkswagen zablokował torowisko. Nie jeżdżą tramwaje w kierunku Księża Małego. Drugi samochód zjechał już na stację paliw. Do czasu usunięcia samochodu z torowiska i posprzątania jezdni, na pasażerów MPK i kierowców czekają duże utrudnienia.

Trwa oczekiwanie na służby sprzątające i ogniwo wypadkowe wrocławskiej drogówki.

Tu doszło do wypadku: