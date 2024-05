Duży sukces na wyciągnięcie ręki. Piłkarki Śląska Wrocław w niedzielę zagrają o Puchar Polski!

Chociaż kobiecy Śląsk Wrocław w tym sezonie Ekstraligi kobiet spisuję się dość przeciętnie i zajmuje miejsce dokładnie w połowie stawki, to jest duża szansa, że kampanię 2023/24 zakończy z trofeum na koncie. Wszystko zależy od niedzielnego meczu. Wrocławianki w finale Pucharu Polski zagrają z drużyną GKS-u Katowice. Spotkanie rozgrywane będzie na Lublin Arenie, a pierwszy gwizdek wybrzmi o godz. 13

Na papierze faworytkami są jednak piłkarki katowickiej GieKSy. Jeśli wygrają, to ten sezon będzie ich. W Ekstralidze są liderkami, mają trzy punkty przewagi nad drugą Pogonią Szczecin, a do końca sezonu zostały już tylko dwie kolejki. Jeśli wszystko pójdzie po myśli katowiczanek, to zgarną podwójną koronę i całkowicie zdominują krajowe podwórko.