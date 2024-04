Wymieniają nawierzchnię na Karkonoskiej. Korek już na autostradzie A4. Tak to wygląda!

Aleja Karkonoska jest naprawiana na jezdni prowadzącej w kierunku centrum miasta, od ul. Zwycięskiej do wjazdu na cmentarz oficerów radzieckich.

- Mimo starań o minimalizowanie ograniczeń w ruchu, należy się spodziewać przejściowych utrudnień w przejeździe remontowanymi odcinkami dróg - napisali urzędnicy w komunikacie.

I faktycznie. Korki zaczęły się już od poniedziałku. O poranku wjazd z autostrady A4 (od węzła Bielańskiego) do Wrocławia zajmuje około pół godziny! Korek tworzy się już na pasach zjazdowych. Nie tylko na tym "na Wrocław", ale także na wcześniejszym "na Wałbrzych", a zatory łączą się w jeden długi korek. Kierowcy muszą być tam bardzo czujni, by nie doszło do wypadku.