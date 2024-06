Zakaz parkowania na Przedmieściu Oławskim. Rusza remont za ponad 7 mln złotych. Ile będzie trwał?

Zakaz parkowania na Przedmieściu Oławskim. Do kiedy będzie obowiązywał?

Znaki zakazu zatrzymywania się skutecznie ograniczą parkowanie pojazdów na chodnikach Przedmieścia Oławskiego. Oznakowanie obowiązuje od 10 czerwca aż do listopada. Mowa o co najmniej kilkudziesięciu miejscach parkingowych. Taka organizacja ruchu ma związek z remontem chodników na ul. Kościuszki na odcinkach:

Na razie zakaz zatrzymywania stoi na ul. Kościuszki i dotyczy obu stron jezdni: na odcinku od Więckowskiego do okolic skrzyżowania z ul. Chudoby. Oznakowanie będzie z czasem zmieniało swoją lokalizację , razem z kolejnymi etapami budowy. Trzeba więc zachować czujność, aby nikt nie odholował wam pojazdu!

Kolejno będą to odcinki od Krakowskiej do Zgodnej, następnie pojawią się na ul. Prądzyńskiego. Piesi będą mieli zapewniony wydzielony ciąg dla pieszych i dostęp do budynków.

- Na chodnikach ul. Kościuszki pojawi się kamienna kostka i betonowe płytki. Granitowe płyty, które będzie można z powrotem wykorzystać, zostaną wbudowane na ul. Prądzyńskiego. Ścieżka rowerowa będzie miała gładką, bitumiczną nawierzchnię. Oprócz remontu chodników i budowy dróg rowerowych odbędzie się tu także modernizacja sieci - informuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

Jako pierwsi na budowie pojawią się specjaliści od wodociągów, którzy przebudują kanały, przyłącza i studnie. Przebudową zajmują się dwie firmy: Rotomat i Budrim. Wyremontują łącznie 660 metrów chodników na obu ulicach. Koszt remontu to 7,7 mln złotych, a 70 procent tej kwoty pochłoną prace wodociągowe.