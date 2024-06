Budują nowe przystanki przy Hutmenie. Utrudnienia dla kierowców i pasażerów na ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu aż do jesieni

Przystanki wiedeńskie we Wrocławiu znajdują się m.in. na ul. Traugutta, Piłsudskiego, Hubskiej i Trzebnickiej. Ich zadaniem jest ułatwienie pasażerom wsiadania do tramwajów, dzięki podwyższeniu jezdni przy przystanku do poziomu chodnika.

Wiosną zeszłego roku na ul. Grabiszyńskiej powstała pierwsza para przystanków wiedeńskich na wysokości ul. Bzowej, przy Centrum Historii Zajezdnia. Teraz czas na drugą parę, przy Hutmenie. Budowa zacznie się 10 czerwca i zakończy w październiku 2024 r.