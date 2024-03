Wybory samorządowe 2024 we Wrocławiu. Jak dopisać się do spisu wyborców? Czy można głosować bez meldunku? Podpowiadamy

Uruchomiony w 2023 roku Centralny Rejestr Wyborców zastąpił gminne rejestry. Znajdują się w nim dane wszystkich osób uprawnionych do głosowania w Polsce. Dzięki temu możliwe byłoby głosowanie w wyborach parlamentarnych na podstawie zaświadczenia do głosowania. Co z wyborami samorządowymi?

Głosowanie bez meldunku w wyborach samorządowych

Głosować w wyborach samorządowych można w tych okręgach, do których jest się przypisanych w centralnym rejestrze wyborców. Takie ujęcie wynika z urzędu – w przypadku osób zameldowanych na obszarze gminy na pobyt stały. Według danych z końca roku 2023 roku, we Wrocławiu jest 466 301 takich osób .

Jak głosować wyborach samorządowych we Wrocławiu?

Nie ma określonego czasu na złożenie takiego wniosku. Teoretycznie można to zrobić nawet w czwartek (4 kwietnia) przed niedzielą, w której odbywa się głosowanie. Jednak należy pamiętać, że urząd ma 5 dni na wydanie decyzji . Dlatego, aby być pewnym, że zostanie się dopisanym do spisu wyborców na terenie Wrocławia wniosek najlepiej złożyć jeszcze przed Wielkanocą .

Gdzie dopisać się do spisu wyborców we Wrocławiu?

We wniosku należy podać nazwisko i imiona, numer PESEL, oświadczenie dotyczące adresu zamieszkania. Do wniosku należy załączyć dokument, który potwierdza fakt stałego zamieszkania we Wrocławiu. Może to być akt notarialny, umowa najmu mieszkania, rachunki za prąd, złożona deklaracja PIT z adresem, oświadczenie właściciela mieszkania czy potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy.

Można złożyć ten wniosek internetowo przez stronę www.gov.pl w zakładce usługi dla obywatela lub osobiście w Urzędzie Miasta we Wrocławiu.

Wnioski w postaci papierowej można składać w Wydziale Spraw Obywatelskich Dział Ewidencji Ludności – Rejestr Wyborców przy ulicy Gabrieli Zapolskiej 4, pokoje 221, 222 i 223 w godzinach 7:45 do 15:45.

Wniosek jest dostępny tutaj!