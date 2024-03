Ponad 7,5 tys. odwołanych kursów MPK Wrocław. Najwięcej przez awarie i zmiany tras. Brakuje też motorniczych i kierowców Michał Perzanowski

Na wrocławskich ulicach autobusy MPK Wrocław i jego podwykonawców nie ukończyły swojej trasy 4988 razy. Pasażerowie nie zobaczyli swojego tramwaju 2590 razy. To statystyki dotyczą okresu od początku stycznia do połowy lutego bieżącego roku. Co jest tego powodem?