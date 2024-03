Atak hakerski i wyciek danych we Wrocławiu. Mogą być wykorzystane do zawierania umów, brania kredytów

W poniedziałek wieczorem poinformowano, że wyciekły dane pacjentów leczących się w DCG Centrum Medycznym z siedzibą przy ulicy Powstańców Śląskich we Wrocławiu. Jak do tego doszło?

- Medily Sp. z o. o. informuje, że w dniu 19 marca 2024 r., w wyniku przestępstwa popełnionego na szkodę spółki, doszło do naruszenia ochrony danych osobowych. Informację o naruszeniu bezpieczeństwa danych otrzymaliśmy od CERT NASK, który wskazał, że na forum cyberprzestępczym dostępnym w sieci TOR opublikowano dane pochodzące z systemu Aurero - czytamy w komunikacie. Z oprogramowania Aurero korzystało właśnie DCG Centrum Medyczne z Wrocławia.

O jakie konkretnie dane pacjentów chodzi?

Spółka poinformowała, że są to:

- Dane obejmują okres do 2019 roku i nie zawierają dokumentów załączanych bezpośrednio w systemie. Opublikowane pliki zostały już usunięte i nie są dostępne w sieci - informuje w komunikacie Patryk Ogórek, Prezes Zarządu Medily Sp. z o.o. - Spółka z uwagi na przestępczy charakter działań złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Aktualnie uprawnione instytucje prowadzą odpowiednie postępowania, a Spółka przystąpiła do obowiązków wynikających z przepisów prawa - dodaje.

Z kolei DCG Centrum Medyczne potwierdza, że do pacjentów, których sprawa dotyczy, zostały wysłane sms-y z informacją o kradzieży. - Rozumiemy, że w dobie powszechnej dezinformacji może mieć Pan/Pani wątpliwości co do prawdziwości treści otrzymanej w sms lub mailowo - pisze DCG w swoim komunikacie i dodaje, że nie trzeba się bać, natomiast wydaje konkretne zalecenia.