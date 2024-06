Fekalia na wrocławskim cmentarzu. Mieszkańcy nie kryją oburzenia, policja wyklucza udział sekty

- Byłem wczoraj na cmentarzu. Masakra, smród aż się rzygać chce. Nie wiem, co za debile to zrobili, ale powinni ponieść konsekwencje. Wydaje mi się, że jest kamera na warzywniaku. Może coś tam będzie widać - komentuje pan Piotr.

Do zdarzenia doszło najprawdopodobniej w nocy z piątku na sobotę (14/15 czerwca) na cmentarzu parafialnym przy ul. Rędzińskiej we Wrocławiu. Osoby, które chciały odwiedzić swoich bliskich zmarłych, wchodząc na cmentarz poczuły okrutny odór. Ktoś oblał 9 pomników substancją, której zapach kojarzył się jednoznacznie z fekaliami .

Sprawa została zgłoszona na policję przez proboszcza kościoła pw. św. Agnieszki we Wrocławiu. Jak przekazuje w rozmowie z dziennikarzami "Gazety Wrocławskiej" komisarz Wojciech Jabłoński z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, mundurowi prowadzą śledztwo w kierunku znieważenia miejsca pochówku. Za popełnienie tego przestępstwa grozi kara do 2 lat więzienia.

- Funkcjonariusze pobrali z miejsca zdarzenia próbki. Dzięki temu będą mogli ustalić, jaką substancją zostało oblanych 9 nagrobków. Na szczęście substancja może zostać łatwo usunięta z miejsc pochówków. Nie ma stałych uszkodzeń. Policjanci w dalszym ciągu prowadzą przesłuchania świadków - dodaje kom. Wojciech Jabłoński z KMP we Wrocławiu.

Wciąż nie wiadomo, kto dopuścił się tego przestępstwa, ani czy działał samodzielnie. Mundurowi wykluczyli scenariusz, w którym odpowiedzialnymi za znieważenie pochówku mogliby okazać się członkowie sekty. Sprawca wybrał przypadkowe nagrobki. Nic nie wiąże ze sobą osób, które zostały w nich pochowane.