Elektryczną hulajnogą przez wrocławski Rynek? Mandat wynosi 200 złotych! OPRAC.: Jerzy Wójcik

Użytkownik hulajnogi elektrycznej ukarany mandatem na Rynku we Wrocławiu Straż Miejska Wrocławia Zobacz galerię (2 zdjęcia)

200 złotych mandatu musi zapłacić mężczyzna, który przejechał przez wrocławski Rynek na hulajnodze elektrycznej. Co do zasady nie jest to zabronione, jednak diabeł tkwi w szczegółach. Tym razem strażnicy miejscy z Wrocławia nie mieli jednak wątpliwości.