Przetargu na tramwaje jeszcze nie ma a prezes MPK już pokazuje, jaki mu się podoba? "To tylko ilustracja"

Mamy wątpliwości czy prezes firmy, która szykuje się do zamówienia na 30 tramwajów, powinien publikować tekst, który można odebrać jako wskazówkę, co do własnych preferencji. W dyskusji pod tym wpisem prezes dodaje, że zakup 30 tramwajów to kontrakt wart 300 milionów złotych. - bardzo dobra cena – komentuje manager jednej z firm produkujących tramwaje dla polskich miast.