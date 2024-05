Śląsk Wrocław - Cracovia. Przewidywany skład Śląska Wrocław na mecz z Cracovią. Stabilizacja w obronie? Nie w Śląsku – będą kolejne zmiany

Śląsk Wrocław - Cracovia Śląsk Wrocław do meczu z Cracovią przystąpi wyjątkowo zmotywowany. Jeśli wygra, to przynajmniej na kilkadziesiąt godzin wróci na fotel lidera PKO Ekstraklasy! Stawka piątkowego starcia przyciąga kibiców – organizatorzy spodziewają się, że na trybunach Tarczyński Areny Wrocław zasiądzie około 20 tys. widzów.

Licznie zebrana publiczność kolejny raz zobaczy nieco inną jedenastkę niż ta, która ostatnio przegrała na tym stadionie z Ruchem Chorzów (2:3) oraz inną od tej, która przed tygodniem pokonała w Łodzi ŁKS (2:1). Do składu wróci m.in. Aleks Pektov. Reprezentant Bułgarii w Łodzi nie grał, ponieważ był zawieszony za kartki.

Wszystko wskazuje na to, że powrót Petkova to nie jedyna zmiana, jaką zaplanował trener Jacek Magiera oraz jego sztab. Przewidywany skład na mecz Śląsk Wrocław - Cracovia sprawdzisz, klikając w poniższy przycisk lub zdjęcie.

Podczas meczu Śląsk Wrocław - Cracovia będzie prowadzona zbiórka pieniędzy dla 5-letniego Piotrusia, cierpiącego na rzadką chorobę genetyczną. Jego rodzice muszą zebrać aż 16 mln zł, by zdobyć mogący go uratować lek, dostępny w USA. Każdy może dołożyć swoją cegiełkę, dorzucając się do puszek wolontariuszy, którzy pojawią się na trybunach.