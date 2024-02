Wybrano projektanta kładki na Wzgórze Partyzantów. Nie został nim renomowany inżynier, jego oferta była... za tania. O co chodzi?

- Dostaliśmy uzasadnienie, że mieliśmy rażąco niską cenę. Rzeczywiście, nasza cena odbiegała od innych ofert w przetargu. My uzasadniliśmy, dlaczego podaliśmy akurat taką cenę. W urzędzie miasta uznali, że to uzasadnienie jest niewystarczające. Ja to rozumiem, nie będziemy chodzić do sądu i się odwoływać, nie ma o co kruszyć kopii. Miasto miało możliwość uzyskania dobrej roboty za niską cenę, wybrało trochę wyższą ofertę. Akurat w firmie, która wygrała przetarg, pracują ludzie, których uczyłem. To moi byli studenci, więc na pewno dobrze wykonają swoją pracę. Miejsce jest fajne, ale nie będę o nie walczył z moimi byłymi studentami. Niech oni także mają szansę zrealizowania swoich marzeń i pomysłów – mówi.