Na wrocławskich ulicach pojawił się nowy autobus. MPK Wrocław zaczyna testy kolejnych elektryków. Przejazd będzie bezpłatny

Autobus będzie testowany w ramach prac nad nowym przetargiem na obsługę i wymianę taboru spalinowego na nieemisyjny. Od piątku do poniedziałku (3-6 maja) będzie obsługiwał linie: 602, 110 i K. W ramach testów można nim jeździć bezpłatnie.

Nowy elektryk to przegubowy MAN Lion’s City 18 E. Pojazd mierzy 18,1 metra i napędzany jest przez dwie osie i dwa elektryczne silniki centralne. Ponadto, nie będzie można go przeoczyć. Bardzo wyróżnia się na tle autobusów we Wrocławiu. Zamiast żółto-czerwonej kolorystyki, ten jest biały z niebieską futurystyczną naklejką.

- Do grona naszych testerów zapraszamy was! W pokaźnej liczbie, nawet 42 siedzących i 82 stojących dla miejskich ekspertów. Wsiądźcie do tego komfortowego, nowoczesnego wnętrza i przejedźcie się razem z nami. Mamy do dyspozycji nawet do 300 km na jednym ładowaniu. To w sam raz, by przekonać się, jak się jeździ – zachęca MPK Wrocław.